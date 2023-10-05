انت الان تتابع رئيس اتحاد غرب آسيا: ندعم بقوة الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الأمير علي بن الحسين دعم الاتحاد المطلق للمملكة العربية السعودية وملف ترشحها لاستضافة بطولة كأس العالم 2034م.

وأشار الأمير علي بن الحسين إلى أن تقدم الاتحاد السعودي لاستضافة المونديال، يعد أمراً يدعو للفخر والاعتزاز ويتطلب في الوقت ذاته توفير أدوار داعمة ومساعدة للمساهمة في إسناد تنظيم بطولة كأس العالم 2034 إلى المملكة العربية السعودية.

وقال في بيان صحفي: إن اتحاد غرب آسيا ومنذ تأسيسه يرتكز في مهامه ومسؤولياته على وحدة الصف، وتوحيد الجهود الرامية لدعم كرة القدم في الإقليم والمنطقة العربية على حد سواء، واستناداً على هذه الرسالة نؤكد الدعم المطلق والصريح من اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا للمملكة العربية السعودية، ذلك أن نجاحها يُعتبر نجاحاً للجميع، وخطوة كبيرة نحو آفاق أوسع من التألق ومستقبل مبشر بالمزيد من الازدهار.

وأضاف: "يؤمن اتحاد غرب آسيا بقدرة المملكة العربية السعودية على تقديم ملف يتضمن أعلى المستويات، وذلك قياساً بما تملكه المملكة الشقيقة من حضور دائم على الخريطة الرياضية العالمية، ونظراً لإسهاماتها الإيجابية الواضحة على مختلف الأصعدة، ودورها الرائد دوماً في دعم الشباب والرياضة وكرة القدم على وجه التحديد".