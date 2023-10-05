شكرا لقرائتكم خبر عن طرح مختلف القضايا والتحديات بمؤتمر "تطوير خدمات التوحد" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مشاركون في مؤتمر "تطوير خدمات التوحد عبر الابتكار والتكامل" أن تكلفة التدريب والتأهيل للفرد تصل إلى 150 ألف سنويًا حيث تلجأ أغلب الاسر إلى المتابعة في الخارج.

أهم قضايا المؤتمر

وشملت القضايا التي ناقشها المشاركون في اليوم الثاني للمؤتمر، رعاية التوحد المدعمة بالتكنولوجيا، والرحلة من المفهوم إلى التحقق من الصحة عبر الثقافات "عيون التوحد"، والتشخيص التفريقي لاضطرابات التواصل، وتحويل أساليب دعم اضطراب طيف التوحد "وعد الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز المهارات الاجتماعية"، والاضطرابات العصبية المصاحبة والتشخيص الوراثي لاضطراب طيف التوحد والأمراض النفسية المصاحبة عبر مراحل الحياة والحديث عن المبادرة الوطنية للتوحد؛ بالإضافة إلى حلقة نقاش مفتوحة مع ذوي المصابين باضطراب طيف التوحد.

يُذكر أن المؤتمر يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وافتتحه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد، في الرياض. وذلك بتنظيم الجمعية بالتعاون مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

برنامج الأمير محمد لاضطرابات التوحد

وقد أطلقت وزارة الدفاع، ممثلة بالخدمات الصحية، في 2016 برنامج الأمير محمد بن سلمان للتوحد واضطرابات النمو على عدة مراحل، والمتضمنة إنشاء سبعة مراكز بمستشفيات القوات المسلحة في كل من الرياض وجدة والطائف وتبوك والظهران وحفر الباطن وخميس مشيط؛ لتقديم خدمات التشخيص والخدمات التأهيلية وخدمات الرعاية النهارية والخدمات الاجتماعية والإرشاد الأسري بالإضافة إلى الجوانب التدريبية والبحثية.