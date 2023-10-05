شكرا لقرائتكم خبر عن جولة "اليوم" بين أنشطة جناح وزارة التعليم بمعرض "الشرق الأوسط" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجولت "اليوم" خلال معرض الشرق الأوسط للتعليم والتدريب بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، والذي يختتم فعالياته اليوم الخميس، بعد أن شارك فيه 120 عارض محلي ودولي من أكثر من 15 دولة.

وشهد جناح وزارة التعليم بالمعرض حضور العديد من الأنشطة الطلابية والابتكارات في مجال الربوت والفضاء واللغة الصينية والأعمال الفنية.

الربوت والفضاء

بيّن رئيس قسم النشاط العلمي بتعليم جدة، سعود الحربي، مشاركة إدارة النشاط الطلابي ضمن جناح الإدارة العامة للتعليم بركن "تحدي الروبوت"، الذي يقدم تجارب ومشاريع علمية بتقنية وبرمجة الروبوت. كما تشارك الإدارة بركن "الفضاء" الذي يقدم للجمهور الزائر فعاليات متنوعة منها: القبة الفلكية وتقنية الواقع المعزز والطابعة 3D، وغيرها من الفعاليات.

اللغة الصينية

كما أشار المدير التنفيذي لمعهد إنجاز للغات، عبدالله السنيد، أن حضور اللغة الصينية أصبح ظاهرًا اليوم في التعليم بالمملكة. خاصةً بعد إدراج برنامج اللغة الصينية الإثرائية لطلبة الثانوي. موضحًا أن 45% من مدارس المملكة قدمت مهارة

عبدالله السنيد

حذاء المكفوف

تعلم اللغة الصينية، واستفاد أكثر من 4000 طالب في المرحلة الجامعية، من الخدمات التي تقدمها تعليم المملكة بالتعاون مع معهد إنجاز للغات. وهو المتخصص والمتعهد الوحيد في تقديم برامج اللغة الصينية في تعليم المملكة، وأضاف أن البرنامج يستهدف 20.000 من طلاب المرحلة الأساسية من اللغة الصينية حتى 2030.

وقالت الطالبتان المشاركتان في إحدى المشاريع المعروضة في جناح التعليم، ريماس روّاس ونور بلخي، أن الابتكار الذي عملا عليه هو استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية التواصل والربط بين العالم والأشخاص المكفوفين. حيث أنه يعمل على حل مشكلة المواقف الصعبة التي يمر بها المكفوف مثل عبور الشارع أو قضاء مهامهم اليومية، والتي يجد نفسه معتمد على الآخرين لإتمامها.

واستمدوا فكرة المشروع من حساسات السيارات، مبينين أن المشروع عبارة عن حذاء للمكفوف مرتبط بالهاتف لتنبيهه بمحيطه، من خلال برنامج يساعد على تحويل الصورة إلى صوت. وهي قابلة للتطوير في المستقبل كجعل الحذاء عازل للماء، وتطوير التطبيق بحيث إتاحة كل اللغات. وكذلك توفيره بتكلفة مناسبة.