السعودية | خادم الحرمين الشريفين يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - خادم الحرمين الشريفين

الخليج 365_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة اطراد التقدم والازدهار.