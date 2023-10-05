السعودية | “سبل” تُصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 بالتعاون مع وزارة الثقافة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة الثقافة، طابعاً تذكارياً فئة (3) ريالات بمناسبة انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي فتح أبوابه يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى السبت المقبل في رحاب جامعة الملك سعود، تحت شعار (وجهة ملهمة).

ويُعد معرض الرياض الدولي للكتاب واجهةً مُشرّفةً للثقافة السعودية، ومحطةً رئيسةً في خريطة معارض الكتاب العربية، ويعمل على إثراء المشهد الثقافي والارتقاء بجودة المعرفة وتجسير الآفاق المعرفية بوصفهِ بوابة النشر باللغة العربية في العالم، وذلك وفق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.

ويشهد المعرض في دورته الحالية مشاركةً واسعةً من دُور النشر، والهيئات والمؤسسات الثقافية التي تُقدم آخر الإصدارات والعناوين لأكثر من مليون زائر، إلى جانب دُور النشر العالمية التي تعرض المقتنيات النادرة والثمينة مثل الكتب والمخطوطات النفيسة واللوحات الفنية، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي المتضمن أكثر من 200 فعالية.

يُشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي | سبل، تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، ليحاكي كلُّ طابع منها حدثاً مهماً، أو لتخليد مشهدٍ بارز في التاريخ السعودي، مما يجعلها خياراً مثالياً لهواة جمع الطوابع في جميع أنحاء العالم.