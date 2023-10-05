انت الان تتابع "الأزيمع" يستقبل "زلماي خليل زاد" ويناقشان عمليات "إعادة الأمل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل قائدُ القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، في مكتبه بقيادة القوات المشتركة، اليوم؛ المبعوثَ الأمريكي السابق لأفغانستان والمستشار في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "CSIS"، السفير "زلماي خليل زاد".

وشهد الاستقبالُ تبادلَ الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليات إعادة الأمل، وجهود المملكة الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأزيمع" يستقبل "زلماي خليل زاد" ويناقشان عمليات "إعادة الأمل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.