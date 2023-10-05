مستودعات بمساحات متنوعة ومواقع استراتيجية.. "زد للمزادات" تعلن عن طرح مزادها "مشاعل الرياض"

أعلنت شركة "زد للمزادات العقارية" عن طرحها مزاد مشاعل الرياض، الذي يضم مجموعة مستودعات بمساحات مختلفة وفرص متنوعة ومميزة للمستثمرين ورجال الأعمال.

وقالت الشركة: تقع المستودعات في حي السلي والمشاعل بمدينة الرياض؛ حيث تتميز بالسمات الأساسية للموقع الاستراتيجي من حيث استقطاب كبرى الشركات العالمية، وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المحلية؛ مما يرفع المؤشرات الربحية والعوائد المالية.

وأضافت: يتميّز الحي بمجاورته لأكبر الطرق السريعة التي تربطه بمختلف أرجاء الرياض؛ مما يجعله موقعًا استراتيجيًّا.

وأوضحت "زد للمزادات" أن المزاد سيُقام يوم الثلاثاء بتاريخ "10/ 10/ 2023م" في فندق "هوليداي إن الازدهار" بعد صلاة العصر مباشرة، ويقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.

وأشارت "زد للمزادات" إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول مزاد؛ ومنها تقديم شيك مصدق بالمبلغ المذكور لكل عقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وحضور المشتري أو وكيله الشرعي لصالة المزاد، وكذلك في حال رسو المزاد على المشتري يتم سداد المبلغ فورًا، وفي حال تعذر السداد خلال 3 أيام عمل يعاد المزاد على حساب المشتري المتخلف عن السداد، ويتحمل جميع ما نقص من الثمن وجميع تكاليف المزاد.

كما يحرّر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة "2.5%" من ثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة "5%" من ثمن العقار.

يُذكر أن شركة "زد" العقارية من الشركات الرائدة في إقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عامًا.