انت الان تتابع الإمارات تؤكد قدرة السعودية على استضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 1:56 مساءً

أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان المملكة نيّتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وأكدت دعمها الكامل لاستضافة المملكة هذا الحدث العالمي الكبير. وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها أن المملكة تمتلك الإمكانات والتجهيزات والبنية التحتية المتطورة والإنجازات في جميع المجالات لاستضافة نسخة مميزة من كأس العالم. وأشارت الوزارة إلى أن المملكة العربية السعودية لديها سجل حافل من النجاحات في استضافة الأحداث الرياضية المرموقة، مما يؤكد أنّها ستقدّم للعالم نسخة استثنائية من هذه البطولة، متمنّية للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تؤكد قدرة السعودية على استضافة نسخة مميزة لكأس العالم 2034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.