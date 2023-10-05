إشادة ألمانية بالتجربة السعودية في نظاميْ "الوساطة العقارية والبيع على الخارطة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 2:01 مساءً

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد اليوم، في ميونخ، رئيس وزارة العدل البافاري الدكتور توماس إيرمر، وهارالد ويلش من المحكمة الجزائية. وشهد اللقاء الاطلاع على استراتيجية تسجيل الأراضي، ورحلة العميل وطريقة التسجيل الإلكتروني، وتأثيرها على المؤشرات العقارية الدولية (IPRI – GRETI)، والاطلاع على تجربة الهيئة في السجل العقاري باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك في تطوير أنظمة وطرق التوثيق العقاري والبيانات الجيومكانية والمؤشرات الرقمية. كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار برئيس الغرفة التجارية بميونخ (IHK) فريتش والوفد المرافق له، وتم الاطلاع على الأنظمة العقارية في ميونخ، وآليات التراخيص، والامتثال في القطاع العقاري وتأثيرها على المؤشرات العقارية العالمية (مؤشر حقوق الملكية الدولية - مؤشر الشفافية العقارية العالمي). وأشاد ممثلو الغرفة التجارية بالتجربة السعودية في التشريعات العقارية ونظام الوساطة ونظام البيع على الخارطة ومدى تأثيرها على رفع جاذبية السوق العقاري السعودي. يذكر أن الهيئة العامة للعقار تتواجد في معرض "EXPO REAL"، والمقام في ميونيخ بمشاركة الشركة الوطنية للإسكان، وشركة السجل العقاري ، وبرنامج "وافي"، حيث يتوافد زوار المعرض لجناح الهيئة وشركاءها للاطلاع على أبرز التشريعات العقارية والتجارب التنظيمية في مجالات الإيجار والبيع على الخارطة والتسجيل العيني للعقار ومقومات الاستثمار العقاري في المملكة .

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