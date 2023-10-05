شكرا لقرائتكم خبر عن "مركز الحوار الوطني" و"شؤون الأسرة" يناقشان مسؤوليات الزوجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، لقاءً بعنوان "استقبال الطفل الأول"، ضمن سلسلة الحوارات الأسرية التي ينظمها مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع المركز.

ويهدف اللقاء الذي استضاف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة بنت عمر العبد الكريم، إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين عند استقبال الطفل الأول.

تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين

وتناولت الدكتورة سارة العبد الكريم عدد من المحاور أبرزها، تأثير اختيار الشريك قبل الزواج على تربية الأبناء، ودور التخطيط بين الشريكين في إعداد البيئة المناسبة للطفل.

ناقشت أيضًا ضرورة التحضير العاطفي والنفسي والتحدث مع شريك الحياة عن التوقعات حول استقبال الطفل الأول، وأهمية التخطيط، والاتفاق على سياسات بين الشريكين حول موضوع الإنجاب، والثبات في القرارات مع الأبناء، والاستعداد للتغييرات المحتملة عند قدوم الطفل الأول والتكيف معها.

قضايا الأسرة والتعايش المجتمعي

ويأتي اللقاء ضمن الشراكة بين المركز ومجلس شؤون الأسرة، لنشر وتقديم حملات توعوية من خلال جلسات وملتقيات وندوات حوارية متخصصة.

وكذلك إقامة الفعاليات ذات الاهتمام المشترك في قضايا الأسرة والتعايش المجتمعي والتسامح والموازنة بين جوانب ومجالات الحياة لتحقيق الاستقرار الأسري.