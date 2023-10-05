شكرا لقرائتكم خبر عن "الجطيلي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا لدى أذربيجان، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

ونقل السفير الجطيلي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما له وللشعب الأذربيجاني بالمزيد من التقدم والازدهار.

العلاقات بين السعودية وأذربيجان

من جهته أعرب الرئيس الأذربيجاني، عن تحياته وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.