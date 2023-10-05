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"الجطيلي" يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين لدى أذربيجان

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واس - باكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا لدى أذربيجان، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان.

ونقل السفير الجطيلي لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وتمنياتهما له وللشعب الأذربيجاني بالمزيد من التقدم والازدهار.

العلاقات بين وأذربيجان

من جهته أعرب الرئيس الأذربيجاني، عن تحياته وتقديره الكبير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - أيدهما الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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