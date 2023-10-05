شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع المدني" يستعرض دراجة التدخل السريع في أعمال الإطفاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت المديرية العامة للدفاع المدني لزوار معرض "إنترسك السعودية" دراجة ثلاثية للتدخل السريع في أعمال الإطفاء، ضمن حلولها للمحافظة على الأرواح والممتلكات. وذلك ضمن فعاليات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المقام بمدينة الرياض.

تعرف زوار جناح الدفاع المدني في المعرض على الدراجة المزودة بخزان للمياه وآخر للرغوة، وأسطوانة لضخ المياه عبر الهواء، بهدف الوصول إلى موقع الحادث في الأماكن الضيقة والمزدحمة بشكل أسرع، والسيطرة على النيران وعزلها والحيلولة دون انتشارها، لحين وصول فرق الدفاع المدني.