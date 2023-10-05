شكرا لقرائتكم خبر عن سمو أمير منطقة القصيم يدشن أولى مشاريع الوطنية للإسكان في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل



الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445 هـ، مشروع أزيان بريدة، أول مشاريع الشركة الوطنية للإسكان "NHC " في منطقة القصيم، بالشراكة مع شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وذلك بهدف ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في أغلب مناطق المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والإسهام في زيادة تملكها للمسكن.

ويتكون المشروع الجديد من 185 وحدة سكنية من نوع "فيلا" على مساحة إجمالية تقدر بـأكثر من 59,906 ألف م2، تتراوح ما بين 289متر مربع إلى 346 متر مربع، بأسعار تبدأ من 794,800 ريال، صُممت وفق أسلوب هندسي عصري ممزوج بجماليات التراث العمراني الأصلي، لتحقق نمط حياة مميز في بيئة حيوية متكاملة، مما يمنح المستفيدين نطاق عريض من المنتجات عالية الخصوصية لتتناسب مع طبيعة الأسرة السعودية.

ويعد مشروع أزيان بريدة أول مشروع سكني في منطقة القصيم تحديدًا في مدينة بريدة بحي الإسكان ويتميز بوجوده داخل النطاق العمراني وعلى أحد أهم الطرق الرئيسية عثمان بن عفان، ويتكون من 3 نماذج مختلفة نموذج إيوان ونموذج رونق بالإضافة إلى نموذج مقام، لتلبي تطلعات الأسرة السعودية في إيجاد سكن عصري يناسب أذواقهم ويراعي احتياجاتهم ويحقق لهم الراحة ويمنحهم سكنًا راقيًا تطيب فيه الحياةويتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات المجاورة من مساجد ومركز "صحي الإسكان" ومجمعات مدارس تعليمية وكلية العلوم والآداب والكلية التقنية للبنات والمعهد العلمي بالإضافة إلى مراكز ترفيهية من ملاعب رياضية وملاعب أطفال وحدائق عامةويمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" ضمن خطوات سهلة وميسرة،

وذلك من خلال زيارة الرابط التالي: https://sakani.sa /يذكر أن الوطنية للإسكان هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

