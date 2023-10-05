شكرا لقرائتكم خبر عن مختص لـ"اليوم": نشاط للرياح يخفض نسب الرطوبة على أجزاء من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: "تشهد المنطقة الشرقية والمملكة بشكل عام الفترة الحالية تقلبات جوية تحدث تباين في درجات الحرارة ونشاط في الرياح الشمالية، وذلك نتيجة اختلاف درجات الحرارة وتقارب خطوط الضغط الجوي".

محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل

وأشار العقيل خلال تصريحه لـ"اليوم" إلى أن هذه الرياح تساهم في خفض نسب الرطوبة والحرارة على المنطقة الشرقية، إضافة إلى أن هذا النشاط سيثير الأتربة والغبار، ويرفع أمواج الخليج العربي إلى 3 أمتار، مما يؤثر على الصيد والملاحة اليوم الخميس، وغدًا الجمعة.

سماء غائمة وفرص لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.