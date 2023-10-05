شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة السابعة من فصل التوأمين السياميين "حسن وحسين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، المرحلة السابعة من عملية فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، وسيكون من خلالها فصل منطقة الحوض، بعد اكتمال المرحلة السادسة.

كان الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق، د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بدأ صباح اليوم العملية، بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

تفاصيل الحالة

أوضح "الربيعة" أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.

وقال إن التوأمين يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي وعضو تناسلي ذكري واحد، وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.

فصل التوائم السيامية

أضاف أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أشرف على 133 حالة من 24 دولة خلال 33 عامًا، فصل 58 حالة. وتعد هذه الحالة رقم 59.

وفي ختام تصريحه، سأل المولى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على الدعم غير المحدود للبرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي كان سببا بعد توفيق الله في ريادة المملكة بالبرنامج بشكل خاص والقطاع الصحي بشكل عام، وأن يوفق الفريق الطبي إلى تحقيق إنجاز آخر يسجل لصالح المملكة.