السعودية | وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا السيد أنطونيو تاياني.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وإيطاليا في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين والشعبين الصديقين.

كما تناول الجانبان أبرز فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.