"الزهراني" يُرزق بمولود ويسميه "خالد"

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محمد بن مسعود - الدمام - رُزق الشابّ أحمد بن علي الزهراني، بمولود اتّفق وحرمه على تسميته "خالد".

"الخليج 365" تتقدّم بالتهنئة لـ"الزهراني" بهذه المناسبة، وتدعو الله تعالى أن يجعله من مواليد السعادة.

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