شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض وعسير وجازان.. ضبط 11 شخصا بتهمة ترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 7 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم نبات القات المخدر بمحافظة الدائر.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير، على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب 30,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

وقبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض، على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهما مادتي الميثامفيتامين "الشبو" والهيروين المخدرتين.

مكافحة المخدرات

جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.