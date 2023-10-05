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محمد الفلاح - بث مباشر مباراة الاتفاق ضد الفتح (يلا شوت) في الدوري السعودي.. كورة لايف

بث مباشر مباراة الاتفاق ضد الفتح (يلا شوت) في الدوري السعودي.. كورة لايف،“في إطار منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، سيستضيف نادي الاتفاق نظيره نادي الفتح على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية في الدمام. الموعد المحدد لهذه المباراة هو يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والقاهرة.”

التشكيل المتوقع لمباراة الاتفاق والفتح

حراسة المرمى: رايس امبولحي

خط الدفاع: فهد غازي، سعيد الربيعي، عبدالله الخطيب، سنونسي هوساوي

خط الوسط: فيليب كيش، علي هزازي، ابراهيم محنشي، نعيم السليتي، محمد الكويكبي

خط الهجوم: كوايسون

نادي الاتفاق

نبدأ مع فارس الدهناء، الذي يقدم مستوىً طيبًا هذا الموسم، تحت قيادة أسطورة ليفربول الإنجليزي السابقة ستيفين جيرارد Steven Gerrard.

حيثما يخوض Al Ettifaq الجولة الجديدة، وهو في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن:

وذلك برصيد 17 نقطة وصافي (6) أهداف.

إذ حقق إتي الشرقية 5 انتصارات على أندية ضمك وأبها بنفس النتيجة (3-1)، بعدما تغلب على النصر (2-1) والحزم بثنائية دون رد، وأخيرًا الطائي (4-3).

كما تعادل في لقاءين، مع الخليج (1-1)، ومؤخرًا الأهلي.

بينما تلقى جوردان هندرسون Jordan Henderson ورفاقه خسارة واحدة من الزعيم الهلالي (0-2).

ترتيب الاتفاق والفتح فى جدول ترتيب دوري روشن

يدخل الاتفاق المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، جمعهم من تحقيق خمسة انتصارات وتعادلين وخسارة وكانت آخر مباراة للاتفاق كانت أمام أهلي جدة وانتهت بالتعادل السلبي.

وعلى الجانب الآخر يدخل نادي الفتح المباراة وهو في المركز السابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات، جمعهم من تحقيق أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين في ثمانية مباريات، وكانت آخر مباراة للفتح كانت أمام الوحدة، وانتهت بالفوز للفتح بهدف بخماسية مقابل هدف واحد.