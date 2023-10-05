11 ألف حالة إسعافية في شهر

وأوضحت الهيئة بمحافظة جدة أن البلاغات تنوعت ما بين حواث مرورية وحالات مرضية وأزمات تنفسية وحالات أخرى تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية، من خلال كوادر بشرية متخصصة وعبر آليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة، من خلال 36 مركزا إسعافيا في المحافظة. حيث سجلت الحالات المرضية أعلى نسبة، إذ بلغت (9329) حالة إسعافية بينما سجلت الحالات الناتجة عن الحوادث المرورية (1825)
وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، أو عن طريق تطبيق «أسعفني» الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره.. كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضاً معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.
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