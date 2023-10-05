إطلاق نار على مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 3:56 مساءً

أفادت "القناة 14" العبرية، مساء الخميس، بأن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية في منطقة حوارة بنابلس في الضفة الغربية. وقالت القناة العبرية: إن العملية لم تسفر عن إصابات، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تطارد المنفّذ. وذكرت "القناة 14" العبرية أن مستوطنة أصيبت بالهلع بعد إطلاق النار على مركبتها في حوارة، وأشارت إلى أن إطلاق النار أدّى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وأوضحت وسائل إعلام عبرية أن منفّذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال القوات تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثًا عنه. وبحسب مجموعة المسعفين التابعة لمنظمة "إنقاذ بلا حدود": فقد هاجم مسلحون سيارة عائلية في عملية إطلاق نار بالقرب من حوارة في الضفة الغربية، وكانت تقلّ شخصين بالغين وطفلًا. وأفاد شهود عيان كانوا قريبين، بأنهم سمعوا إطلاق نار، وأن أحد السكان تعرف على المشتبه به الذي يحمل مسدسًا في يده وهو يفرُّ من المنطقة إلى بيتو؛ وفقًا لمنظمة "إنقاذ بلا حدود".

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