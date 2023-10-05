انت الان تتابع دوري روشن السعودي للمحترفين: ديربي الاتحاد والأهلي والنصر في مواجهة أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 4:46 مساءً

تستكمل غدًا الجمعة مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث تقام مباراتان على النحو التالي: النصر - أبها تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك بالرياض. يدخل النصر المباراة وهو بالمركز الرابع، ولديه 18 نقطة، بينما يشارك أبها باللقاء وهو يمتلك 6 نقاط فقط، ويحتل المركز الـ16. النصر - أبها الاتحاد - الأهلي تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. يشارك الاتحاد باللقاء وهو بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، في حين يأتي الأهلي بالمركز السادس ويمتلك 16 نقطة. الاتحاد - الأهلي

كانت هذه تفاصيل خبر دوري روشن السعودي للمحترفين: ديربي الاتحاد والأهلي والنصر في مواجهة أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.