وزير الداخلية يُكرم هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 4:52 مساءً

كرّم وزيرُ الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الخميس؛ هيئةَ تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية؛ لمشاركتها الفاعلة وجهودها المتميزة في إنجاح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023. وانطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، التي ينظِّمها نادي الصقور السعودي على مدى عشرة أيام بمقرّ النادي في ملهم، شمال مدينة الرياض. واستلم درعَ تكريم الهيئة من وزير الداخلية، الرئيسُ التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان. وكان وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قد زار، اليوم الخميس، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، وقال عبر حسابه في منصة "X": "زرت اليوم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والذي ينظّمه نادي الصقور السعودي. المعرض يبرز نهج هذا الكيان الوطني المتخصص بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد المشرف العام على النادي؛ لنحافظ على موروثنا والارتقاء به عالميًّا". يُذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023، بمقرّ نادي الصقور في ملهم، خلال الفترة من 5 - 14 أكتوبر الجاري؛ للتوعية بدورها الفعال في حماية البيئة الطبيعية ونشر ثقافة الصيد المستدام. كما دعت الهيئةُ هواةَ الصيد والمقناص والصقارة ومحبّي الرحلات البرية، إلى زيارة جناحها في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي من الساعة "4 - 11م"، يوميًّا، طيلة فترة المعرض.

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