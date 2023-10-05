شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. ضبط شخص لترويجه 57 كيلو من القات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، على مواطن لترويجه 57 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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