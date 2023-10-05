شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يكرم رعاة معرض الصقور والصيد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة نادي الصقور، اليوم الخميس، معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2023؛ الذي ينظمه نادي الصقور بنسخته الخامسة خلال الفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمقر النادي بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وتجوّل سموه في أجنحة المعرض البالغ عددها أكثر من 20 جناحاً، من بينها أجنحة المحميات الطبيعية والبيئة، والرحلات البرية ومستلزماتها، وسيارات الرحلات البرية، ومستلزمات الصيد، والصقور، وجناح أسلحة الصيد النارية والفردية.

رعاة معرض الصقور

في نهاية الزيارة كرم الأمير عبد العزيز بن سعود الرعاة المشاركين في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.

ويأتي تنظيم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ضمن مشروعات نادي الصقور السعودي، التي تعكس اهتمام المملكة بالصقارين والصقور، فضلاً عن ترسيخ القيم والمفاهيم الثقافية والبيئية عن الموروث الثقافي الأصيل، والمحافظة على الصقور وهواية الصيد بها.

معرض الصقور والصيد

يقدم المعرض طيلة 10 أيام أكثر من 18 فعالية مصاحبة، ويشارك فيه عارضين من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج والعالم.

ويحاكي المعرض تجربة متكاملة لرحلات الصيد والحياة البرية بكل مكوناتها وأدواتها، من خلال تخصيص مساحات مختلفة لعدد من الأجنحة التي تختص بالحياة البرية وهواية الصيد بالصقور بشكل عام، وأسلحة الصيد النارية الفردية، ومعدات التخييم والرحلات البرية، ومنتجي الصقور، والأعمال الحرفية، والعديد من المجالات الأخرى.