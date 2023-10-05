شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" في معرض الرياض للكتاب: الأمم والحضارات تقوم على العلم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بالحضور الكثيف في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وقال رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفقا للإخبارية: "سعادتي غامرة لمشاهدة آلاف الحضور في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023".

رؤية المملكة 2030

أكد الشيخ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على أن الأمم والحضارات تقوم على العلم.

وتابع: الرئاسة تعمل على نشر الدين الإسلامي بوسطية واعتدال وتسامُح وفق خطط استراتيجية.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 فتحت مجالات وآفاقا كبيرة جدا مع الوسائل المعاصرة.