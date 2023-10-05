شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 50 ألف شجرة .."الرياض الخضراء" يصل حي النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن برنامج "الرياض الخضراء" عن بدء أعمال تشجير حي النخيل، الذي يعد سابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير.

وتشمل أعمال التشجير زراعة 50 ألف شجرة وشجيرة عبر تنفيذ 17 حديقة حيّ، وتشجير 4 مدارس و30 مسجدًا، وتشجير 14 موقعاً لمواقف السيارات، وتشجير 52 كم من الشوارع والممرات.

فعاليات مصاحبة

يصاحب أعمال تشجير حي النخيل، معرض وفعاليات، تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير.

ومن المقرر أن يقام المعرض في حي النخيل خلال الفترة من 5 أكتوبر - 14 أكتوبر 2023م.

يشار إلى أن "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 ملايين شجرة في مدينة الرياض، وزيادة المسطحات الخضراء إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 ، بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن.