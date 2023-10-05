شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نحو ألفي مركبة مخالفة للوقوف بأماكن ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارات المرور عددًا من المركبات قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبلغ عدد المركبات المضبوطة 1885 مركبة مخالفة، بمختلف مناطق المملكة.

حملات ميدانية مستمرة

بين حساب المرور السعودي على منصة إكس، تويتر سابقًا، أن عملية الضبط جاءت ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور