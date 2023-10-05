شكرا لقرائتكم خبر عن تركي الحربي متحدثاً رسمياً لرئاسة أمن الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة أمن الدولة تعيين العقيد تركي بن مقبل الحربي، متحدّثًا رسميًّا.

وقالت "أمن الدولة: عبر منصة "إكس"، اليوم الخميس: رئاسة أمن الدولة، تُعيّن العقيد تركي بن مقبل الحربي، متحدّثًا رسميًّا لها".

رئاسة أمن الدولة

كانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ورئاسة أمن الدولة، وقعت في وقت سابق، مذكرة تفاهم بهدف إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة من خريجي برامج المؤسسة، للعمل في القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة.

ووقع المذكرة من جانب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المحافظ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، فيما مثل رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر بن علي الصيخان.