شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة السابعة من فصل التوأمين السياميين "حسن وحسين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت بنجاح المرحلة السابعة من فصل التوأمين السياميين "حسن وحسين".

وبدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

مراحل العملية

أوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على 9 مراحل وتستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام.

بالإضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية، علمًا أن التوأمان يشتركان في منطقة أسفل الصدر والبطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد ويشتركان في طرف سفلي ثالث ومشوه، كما يلتصقان في الكبد والأمعاء والجهاز البولي، وعضو تناسلي ذكري واحد، وتشوّه بجدار البطن السفلي والمثانة البولية.