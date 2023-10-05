شكرا لقرائتكم خبر عن في يومهم العالمي.. تفاصيل احتفاء "تعليم جدة" بالمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، اليوم الخميس، 80 معلمًا ومعلمة من المتميزين، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، في الحفل الذي أقامته الإدارة على مسرح جناح التعليم المشارك في معرض الشرق الأوسط الرابع للتعليم والتدريب بمركز جدة للمعارض والفعاليات.

وشارك في تكريم المعلمين والمعلمات وكيل وزارة التعليم للتعليم، د. حسن خرمي، ووكيل الوزارة للبرامج التعليمية، د. سعد الحربي، بحضور المدير العام ⁧‫للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي⁩، وعدد من قيادات التعليم.

اليوم العالمي للمعلم

اشتمل حفل التكريم، على عدد من الفقرات حيث تابع الحضور عرضًا مرئي بعنوان "شكرًا نور العلم"، إلى جانب أوبريت "غنى السنا"، تلاه تكريم المعلمين والمعلمات بالشهادات والدروع التذكارية.

وعلى صعيد متصل، زار وكيل الوزارة للتعليم والوكيل للبرامج التعليمية ومدير عام التعليم بمحافظة جدة، عدداً من المدارس وشاركوا الطلبة في تكريم معلميهم والاحتفاء بهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.