شكرا لقرائتكم خبر عن تمكينًا للطهاة السعوديين.."هيئة فنون الطهي" تشارك في المؤتمر العالمي لسياحة الطهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُشارك هيئة فنون الطهي في مؤتمر سياحة الطهي لمنظمة السياحة العالمية " Back to the roots" الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل في مدينة سان سباستيان بمملكة إسبانيا.

وتستهدف المشاركة إبراز ونشر ثقافة فن الطهي السعودي دولياً، وتمكين الطهاة السعوديين من الالتقاء بأشهر الطهاة العالميين لتبادل الخبرات.

مشاركة بالقهوة والتمر

تتمثل مشاركة الهيئة في جناحٍ تفاعلي مخصص للقهوة السعودية، يتضمن تعريفاً بها كونها عنصراً ثقافياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالهوية السعودية ماضياً وحاضراً، وتقديمها بوصفها موروثاً ثقافياً ورمزاً للكرم والضيافة، من خلال تسليط الضوء على زراعتها وتحميصها بمختلف درجات التحميص بحسب مناطق المملكة، ونكهاتها التي تتميز بها كل منطقةٍ عن الأخرى، وعادات تقديمها التي تُميز المجتمع السعودي.

كما يشتمل الجناح على تقديم التمور المحلية التي تشتهر بها المملكة، ومن أبرزها تمر الصقعي، والسكري، والخلاص، والمجدول، والعجوة، إضافةً إلى الكليجا كونها أشهر المنتجات السعودية.