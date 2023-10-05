السعودية | رئيس الهيئة العامة للعقار يلتقي بالجهات المعنية بالسجل العقاري والتنظيمات العقارية الألمانية بميونخ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار م. عبدالله بن سعود الحماد اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 م في ميونخ رئيس وزارة العدل البافاري الدكتور توماس إيرمر، والسيد هارالد ويلش من المحكمة الجزائية، حيث تم الاطلاع على استراتيجية تسجيل الأراضي ، ورحلة العميل وطريقة التسجيل الالكتروني، وتأثيرها على المؤشرات العقارية الدولية (IPRI – GRETI) ، كما عرضت الهيئة تجربتها في السجل العقاري باستخدام التقنيات الحديثة ، وبحثا الجانبان سبل التعاون المشترك في تطوير أنظمة وطرق التوثيق العقاري والبيانات الجيومكانية والمؤشرات الرقمية .

من جهة أخرى التقى رئيس الهيئة العامة للعقار برئيس الغرفة التجارية بميونخ (IHK) السيد فريتش والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء الاطلاع على الأنظمة العقارية في ميونخ ، وآليات التراخيص، والامتثال في القطاع العقاري وتأثيرها على المؤشرات العقارية العالمية (مؤشر حقوق الملكية الدولية – مؤشر الشفافية العقارية العالمي) وأشاد ممثلو الغرفة التجارية بالتجربة السعودية في التشريعات العقارية ونظام الوساطة ونطام البيع على الخارطة ومدى تأثيرها على رفع جاذبية السوق العقاري السعودي .

يذكر بأن الهيئة العامة للعقار تتواجد في معرض “EXPO REAL” والمقام في ميونيخ بمشاركة الشركة الوطنية للإسكان ، وشركة السجل العقاري ، وبرنامج ” وافي ” حيث يتوافد زوار المعرض لجناح الهيئة وشركاءها للاطلاع على أبرز التشريعات العقارية والتجارب التنظيمية في مجالات الإيجار والبيع على الخارطة والتسجيل العيني للعقار ومقومات الاستثمار العقاري في المملكة .

ويعد معرض “EXPO REAL” أكبر معرض تجاري للعقارات والاستثمار في أوروبا، ويستضيف صنّاع العقارات من جميع أنحاء العالم، ويوفر فرصة للتواصل الفعّال مع الجهات ذات العلاقة، ومنصة للمناقشات البناءة لجميع المشاركين في قطاع العقارات.