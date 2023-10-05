شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي أبها، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أبها غدًا الجمعة في الساعة السادسة مساءً، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة أبها في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة أبها في الدوري السعودي بالتشكيلة الأتية:

في حراسة المرمي: نواف العقيدي.

خط الدفاع: اليكس تيليس، إيميريك لابورت، على لاجامي، سلطان الغنام.

في خط الوسط: اوتافيو، عبد الله الخيبري،بروزوفيتش.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو، تاليسكا، ساديو ماني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفريق الأول الكروي بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.