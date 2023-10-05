شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لمباراة النصر وأبها فى الدورى السعودى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الفريق الأول الكروي بنادي أبها، ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أبها غدًا الجمعة في الساعة السادسة مساءً، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

ويسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تحقيق الفوز، من أجل الضغط على اتحاد جدة والهلال، ومواصلة المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق مفاجأة بالفوز، للابتعاد من مراكز الهبوط لدوري يلو الموسم المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ابها

وتذاع مباراة النصر وأبها في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، عبر قنوات SSC، الحاصلة على حقوق النقل التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية داخل المملكة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الفريق الأول الكروي بنادي أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.