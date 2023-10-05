إعادة تدوير الأشجار لاستخراج الحطب والفحم

مع اقتراب موسم الشتاء طالب مستثمرون ومديرو شركات عاملة باستيراد الحطب والفحم بإقامة ملتقى للشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الحطب والفحم لمناقشة المعوقات التي تعترض أعمال تلك الشركات، والخروج بتوصيات واقتراحات تسهم في الاستغناء أكثر عن الحطب المحلي الذي منعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيعه أو نقله، ويوقف هدر كثير من الأشجار التي يتم إتلافها وإحراقها في مرمى النفايات دون استفادة منها، إضافة لتسليط الضوء على ضرورة التخلص من أشجار ضارة بالبيئة تهدد المياه وتغلق المجاري مثل شجرة المسكيت، مع الاستفادة منها وإعادة تدويرها لاستخراج الحطب والفحم.

كانت الوزارة منعت بيع الحطب المحلي أو نقله، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق كل مخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته.

واتخذت الوزارة إجراءات لتعزيز حماية البيئات الرعوية والأخرى التي تنمو فيها الأشجار على امتداد جغرافي، عبر نشر فرق ميدانية رقابية تحول دون العبث بموارد الطبيعة أو الاحتطاب، وأسهمت حملاتها، إضافة إلى الحملات التوعوية والأنظمة التي سنتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، في تنامي الوعي المجتمعي بضرورة المحافظة على البيئة، والحد من الاحتطاب.

تصريح احتطاب

يقصد بالاحتطاب مختلف أنواع الأنشطة التي تتعلق بالعمل بمجال الحطب والفحم بما يشمل استيراد وتصدير وإنتاج وكذلك التخزين وصولاً للبيع.

ونظمت الوزارة هذه العمليات من خلال منح التصاريح للمؤسسات والشركات وذلك من خلال طلب تصريح الاحتطاب وفق عدد من الشروط والضوابط.

ومن الشروط التي وضعت للحصول على تصريح بيع الحطب من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر استخراج سجل تجاري يوضح نوع النشاط، والاشتراك في الغرفة التجارية، والحصول على رقم ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والعنوان الوطني، واشتراك في التأمينات الاجتماعية.

وللبيع المتنقل للحطب والفحم المستورد بالسيارة، تشترط الهوية الوطنية، ورخصة السير ورخصة القيادة، وامتلاك مركبة للنقل، والعنوان الوطني.

الحطب المستورد

أفاد أحد المحال التجارية المختصة ببيع الحطب والفحم أن الحطب المحلي لم يعد متوفرا بعدما تم التشديد على منعه أو تخزينه، وتم استبداله بالحطب المستورد من خلال مؤسسات مرخصة تقوم بتوزيعه على منافذ البيع بأشكال وأنواع مختلفة وذات جودة عالية مثل القرض الإفريقي الذي يعد الأكثر رواجًا والبتولا الأوروبي وحطب البلوط والسمر وغيرها.

وتتراوح الأسعار حسب كمية الحطب، حيث يصل سعر الحزمة 5 كيلو إلى 25 ريالًا بينما 10 كيلو 40 ريالًا ويختلف السعر حسب نوع الحطب ووزنه.

رحلة آمنة

يقول عبدالله آل سليم أحد هواة الرحلات والكشتات أنه بعد صدور قرار منع الاحتطاب باتوا يشترون الحطب والفحم المستورد من نقاط بيع مرخصة، وهو ذو جودة عالية.

من جانبه، قال رفعان مسفر آل عامر رئيس مجلس إدارة جمعية نجران الخضراء إن «الاحتطاب يُعد سببًا رئيسًا في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره»، وشدد على أن الجمعية تعمل بشكل دؤوب لزيادة وعي المجتمع بالمحافظة على الغطاء النباتي، وقال «أسهمت الجمعية في زراعة أكثر من 20 ألف شجرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لزيادة الرقعة الخضراء في المنطقة».

تشديد واضح

بين علي محمد الحربي، المدير التنفيذي لشركة لارا السعودية لاستيراد الحطب والفحم أن شركته تعمل في هذا المجال منذ 2014، وقال «لم يكن التشديد على منع الاحتطاب قويًا في السابق مثلما هو الحال الآن، بالرغم من صدور القرار الخاص بمنع الاحتطاب منذ فترة طويلة، وهذا التشدد هدفه المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر».

وأفاد «إجراءات الحصول على ترخيص استيراد الحطب والفحم المستورد ميسرة وسهلة، ولا يترتب عليها أي رسوم مالية باستثناء تكاليف إصدار السجل التجاري من قبل وزارة التجارة وبعض الرسوم الإجرائية مثل النشاطات الأخرى».

وطالب الحربي «بعمل ملتقى للشركات والمؤسسات الخاصة باستيراد الحطب والفحم المستورد لمناقشة المعوقات والأعمال والخروج بالتوصيات والاقتراحات التي تصب حتمًا في صالح الغطاء النباتي والبيئة».

أنواع التراخيص

• البيع المتنقل للحطب والفحم المستورد (بالسيارة).

• بيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة.

• جمع وبيع المخلفات الشجرية (للمزارع).

• استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.

شروط تصريح بيع الحطب

ـ استخراج سجل تجاري يوضح نوع النشاط.

ـ الاشتراك في الغرفة التجارية.

ـ الحصول على رقم ضريبي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ـ الحصول على العنوان الوطني.

ـ الحصول على شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية