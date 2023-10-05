شكرا لقرائتكم خبر عن "ممارسات استفزازية"..المملكة تدين اقتحام الاحتلال لباحات المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية، للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي، باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر منصة إكس، عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

إنهاء تصعيد الاحتلال

حمّلت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، مؤكدة أن هذه الممارسات هي تعد صارخ واستفزازر لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما شدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.