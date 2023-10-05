شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير البريد العالمي"..أبرز قرارات مؤتمر الرياض للاتحاد البريدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الاتحاد البريدي العالمي اليوم، المؤتمر الصحفي الختامي لاستعراض القرارات التي ناقشتها الدول الأعضاء وصناع القرار، بعد اختتام فعاليات مؤتمر الرياض الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي، خلال 5 أيام من الحوارات التي عُنيت بتعزيز قطاع البريد والخدمات اللوجستية والتوسع في إمكانيات خدمات المنظومة البريدية عالميًا.

ورأس المؤتمر الصحفي رئيس مؤسسة البريد السعودي (سبل) المهندس آنف أبانمي، ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، مارجان أوسفيلد.

قرارات المؤتمر

أعلنت رئيس مؤتمر الرياض الاستثنائي مدير عام سياسات وتشريعات الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، جيهان بنت عبد الكريم السعيد، عن أهم القرارات التي خرجت بالمؤتمر قائلةً: "كانت أهم القرارات التي اُتخذت في مؤتمر الرياض الاستثنائي هي فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي لأطراف فاعلة أخرى في القطاع من خلال ربط بيني مع المشغلين الوطنيين، وهذا قرار جوهري ومهم استمرت النقاشات فيه منذ عام 1999، لذلك قررنا أن نرمز له بـ"حلّ الرياض" لأن الحلّ دائما في الرياض".

من جانبه أشار نائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، مارجان أوسفيلد، إلى أن هذا المؤتمر الاستثنائي "سيُسطّر في تاريخنا لتطوير القطاع البريدي"، معربًا عن شكره لجهود المملكة العربية السعودية وقادتها وحكومتها والعاملين على استضافة المؤتمر وحُسن استقبالهم للضيوف والوفود من جميع أنحاء العالم".

وتأتي هذه القرارات تعزيزًا لبناء منظومةٍ بريدية تتوحّد فيها الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على نطاق عالمي، وداعمًا للقرارات التي تنهض بقطاع البريد والخدمات اللوجستية لمواكبة التطوّرات التقنية الهائلة.