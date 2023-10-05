شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثامنة من عملية فصل التوأمين السياميين "حسن وحسين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال استشاري جراحة الأطفال د. سعود الجدعان، إن المرحلة الثامنة من عملية فصل التوأمين السياميين "حسن وحسين، هي ترميم الجهاز التناسلي والأمعاء

وأكد اكتمال نصف الترميم للتوأمين فيما تتم متابعة العملية التي تستمر على 9 مراحل، تمت منها 7 بنجاح.

فصل التوائم السيامية

كان الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بدء صباح اليوم، عملية فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وأوضح الدكتور الربيعة أن العملية الجراحية تستغرق 16 ساعة، ويشارك فيها 35 من الاستشاريين والمختصين من أقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام.