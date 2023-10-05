شكرا لقرائتكم خبر عن مانشيني يعلق على ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي، بالتعليق على ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أنها ستقوم بالترشح لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2034، وذلك خلال بيانًا رسميًا أصدرهالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ونشرت مانشيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إكس": لحظة فخر كبيرة لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم،المسحل، أتذكر أن الأحلام أصبحت حقيقة عندما استضافت بلادي كأس العالم لكرة القدم عام 1990، فخور بأن أكون مع المملكة العربية السعودية في رحلتها الكروية.