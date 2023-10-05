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الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي

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محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في ديربي المملكة العربية غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي، في التاسعة من مساء الجمعة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لديربي جدة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة التدريبات الخاصة بمواجهة الأهلي، حيث وضع نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد اللمسات الأخيرة على التعليمات التكتيكية لمباراة ديربي جدة.

ويسعى الاتحاد للفوز على الأهلي في أول مواجهات الفريقين بعد عودة الراقي من دوري يلو في الموسم الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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