شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة في ديربي المملكة العربية السعودية غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة مباراة الاتحاد ضد الأهلي، في التاسعة من مساء الجمعة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

الاتحاد يختتم تدريباته استعدادًا لديربي جدة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة التدريبات الخاصة بمواجهة الأهلي، حيث وضع نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد اللمسات الأخيرة على التعليمات التكتيكية لمباراة ديربي جدة.

ويسعى الاتحاد للفوز على الأهلي في أول مواجهات الفريقين بعد عودة الراقي من دوري يلو في الموسم الماضي.