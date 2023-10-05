شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ ديربي جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة في ديربي المملكة العربية السعودية غدًا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الجولة التاسعة.

ويحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مدينة جدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد، في التاسعة مساء غدًا الجمعة ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لديربي جدة

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة التدريبات الخاصة بمواجهة الاتحاد، حيث وضع ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول الكروي بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة على التعليمات التكتيكية لمباراة ديربي جدة.

ويسعى الأهلي للفوز على الاتحاد في أول مواجهات الفريقين بعد عودة الراقي من دوري يلو في الموسم الماضي.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، أما الأهلي يأتي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.