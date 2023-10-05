شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الاتحاد والأهلي فى الدورى السعودى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) مباراة من العيار الثقيل حيث تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ونظيرة الفريق الأول الكروي بنادي الاهلي، غدًا الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، وذلك ضمن إطار منافسات الاسبوع 9 من بطولة دوري روشن السعودي موسم 2023 – 2024.

ويدخل فريقي الأهلي واتحاد جدة هذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس من اجل تحقيق الفوز واقتناص النقاط الكامله للمباراة.

موعد مباراة الاتحاد والاهلي في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاهلي، غدًا الجمعة الموافق 6 من شهر اكتوبر الجاري، في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت موريتانيا، 7:00 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:00 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا، 10:00 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.