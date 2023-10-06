رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي يزور جناح "الشؤون الإسلامية" بمعرض الرياض الدولي للكتاب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:17 مساءً

زار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، المقام في جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري. وأشاد بما شمله الجناح من عروض مميزة وجهود مباركة تبين جهود القيادة الرشيدة في خدمة كتاب الله، والكتب النافعة.. معبّرًا عن شكره وتقديره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على هذه الأعمال المميزة. كما اطلع "السديس" على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال تطبيق "تعليم الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات"، وتطبيق "رشد"، وتطبيق "الاستشهاد الصحيح"، مؤكدًا أن هذه التطبيقات تُسهم في مساعدة الحجاج والمعتمرين على أداء نسكهم بيسر وسهولة، وتسهل الحصول على نسخة إلكترونية من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الروايات والترجمات والتفاسير، وخدمة مواقيت الصلاة واتجاه القبلة، وخدمات توعية الحجاج والمعتمرين والزوار، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة. ونوه رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي - في ختام زيارته - بتميز جناح وزارة الشؤون الإسلامية بمعرض الرياض الدولي وتنوع الخدمات المقدمة لزواره التي تمكنهم على اختلاف شرائحهم وتعدد لغاتهم من تحميل إصداراتها المتنوعة عبر التطبيقات الإلكترونية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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