انت الان تتابع مصر تؤكد دعمها الكامل لترشح السعودية لتنظيم نهائيات كأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:27 مساءً

أعلن مجلس الوزراء المصري دعمه الكامل لرغبة المملكة العربية السعودية في الترشح لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034. وأعرب المجلس، في بيان اليوم، عن ثقته في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير، خصوصًا في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تتمتع بها المملكة حاليًا، وكذا ما تزخر به من إمكانات وموارد تؤهلها لتنظيم هذا الحدث الرياضي الذي ترنو إليه أنظار العالم. وأوضح مجلس الوزراء المصري أن هذا الدعم الكامل يؤكد قوة ومتانة العلاقات التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبًا.

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