مواطنون يوثّقون خطر تقاطع شارعين رئيسين بمكة.. ويطالبون بحلول جذرية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:35 مساءً

وثّق مواطنون في مخططات ولي العهد “1,2,3,4“ الواقعة جنوب مكة المكرمة؛ خطورة أحد التقاطعات؛ مطالبين الجهات المختصة بوضع مطبات صناعية وإيجاد حلول جذرية لإنهاء معاناتهم على وجه السرعة. وتطرق السكان في شكواهم لـ "الخليج 365" إلى خطورة التقاطع الواقع في مخطط ولي العهد 1 ويقع على امتداد شارع عرض 60 ومحاط بمحلات تجارية ويشهد زحاماً على مدار الساعة خصوصاً أوقات الذروة، لافتين بأن الحلول المقترحة تكمن في استحداث مطبات صناعية أو إشارة مرورية تحدّ من خطر التقاطع المكتظ بالمركبات كونه يتقاطع مع شارع تجاري وحيوي. وأظهر المقطع الذي وثّقه السكان؛ التداخل غير المنظّم للمركبات في التقاطع بين شارعين رئيسين، مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول جذرية وعاجلة لإنهاء معاناتهم، مشيرين إلى أن الطريق يسلكه الطلاب والطالبات ويشهد زحاماً خلال أوقات الدوام الدراسي.

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