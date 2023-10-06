سمو ولي العهد يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس وزراء ماليزيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 8:38 مساءً

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم برئيس وزراء ماليزيا السيد أنور إبراهيم. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها. كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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