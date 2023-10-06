انت الان تتابع السودان تدعم ملف تنظيم السعودية لكأس العالم 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم دعمه للاتحاد السعودي لكرة القدم في استضافة السعودية لكأس العالم 2034م.

وأكد الاتحاد أن ذلك يأتي في إطار العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وما تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب السوداني خاصة في مجال الرياضة وكرة القدم.

كانت هذه تفاصيل خبر السودان تدعم ملف تنظيم السعودية لكأس العالم 2034 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.