انت الان تتابع "ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية".. إجابة وزير التعليم تفتح باب الأمل للمعلمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - فتحت إجابة وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان باب الأمل للمعلمين والمعلمات حول سؤال يخص ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية، متفائلين بإمكانية التراجع عن القرار السابق الذي يقضي بوقف العلاوة على من لم يجتز الاختبار.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الوزير "البنيان" في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده عصر أمس الأربعاء للحديث عن أبرز المستجدات في قطاع التعليم، حيث قال: الرخصة المهنية مهمة لأي عمل مهني؛ ونحن الآن نعمل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه فيما يخص الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير وهناك عمل مشترك، ومن ضمن هذه الدراسات تأثيرها الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة.

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