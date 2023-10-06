انت الان تتابع ترقية الكاتب والمستشار "يحيى امقاسم" إلى "الثالثة عشرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 05 أكتوبر 2023, 9:02 مساءً

صدر قرار وزارة التعليم بترقية الكاتب والروائي المستشار "يحيى امقاسم سبعي" للمرتبة الثالثة عشرة. يُذكر أنّ "يحيى امقاسم" حاصل على درجة البكالوريوس من كلية القانون في جامعة الملك سعود عام 1997م، وعمل مستشارًا قانونيًا في الإدارة العامة للشؤون القانونية في ديوان وزارة التعليم في الرياض. كما الخليج 365 له العمل مشرفًا ثقافيًا في كل من الملحقية الثقافية في فرنسا ولبنان، ويشغل حاليًا منصب القائم بأعمال الملحقية الثقافية في سفارة المملكة بتونس. كما ينشط "امقاسم" في الكتابة، وله أعمال روائية أخذت مكانًا مرموقًا في المشهد الروائي العربي، ونقلت بالترجمة والنشر إلى لغات عالمية، حيث عُرف على نطاق واسع في العالم العربي بعد نشر روايته الأولى ساق الغراب (الهربة) الصادرة عام 2008م، والتي ترجمت إلى الفرنسية عام 2019.

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